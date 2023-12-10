الوطنية للانتخابات: رصدنا إقبالا كثيفا فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، رصد غرفة العمليات كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة الأولى للتصويت.

وأوضح مدير الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية، حيث أكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت منذ التاسعة صباحا.

وأكد رؤساء اللجان العامة أن 11 ألفا و 631 لجنة اقتراع فرعية هي إجمالي اللجان الفرعية منتظمة حاليًا في عملها، ولم يتأخر سوى 376 لجنة فرعية وكان آخر لجنة على مستوى الجمهورية تفتح باب التصويت في منطقة العياط بمحافظة الجيزة لجنة رقم 44 وذلك بسبب الموقع الجغرافي.

وأضاف أن لجان الوافدين والمغتربين بالمحافظات، تشهد الإقبال الكثيف والأكبر في مختلف محافظات الجمهورية منذ اللحظة الأولى لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، كما هناك لجان السيدات بها كثافات عالية، حيث تم دعم اللجان بسبب الكثافات.

ووجه المستشار أحمد ببنداري، جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بضرورة التعاون مع كل من يحمل التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء كانت تصاريح متابعة إعلامية وصحفية، أو ممثلو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وذلك لتيسير مهام عملهم وفق الضوابط التي أعلنتها الهيئة.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.

وعقب ذلك يقوم القاضى والمعاونين بالادلاء بأصواتهم داخل اللجنة ثم البدء فى دخول الناخبين لمن يحق له التصويت فى هذه اللجنة ويعطى الأولوية باسبقية الحضور.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الأول من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.