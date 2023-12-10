النظام الغذائى النباتى أم الحيوانى.. أيهما أفضل لصحة القلب؟

كتبت إيناس البنا

النظام الغذائي الصحي هو المفتاح للحفاظ على صحة قلبك ، وعندما يتعلق الأمر بصحة القلب، يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن النظام الغذائي الصحي يتكون عادة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون، كما أنه يحد من الدهون المشبعة والمتحولة والسكريات المضافة والصوديوم التي يضيفها الجسم.

وفقًا لموقع "onlymyhealth" نوضح فوائد النظام الغذائي النباتي والنظام الغذائي الحيوانى للحفاظ صحة القلب.

النظام الغذائي النباتي يقطع جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك اللحوم والحليب والبيض، ويركز فقط على الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات.

من ناحية أخرى، يتضمن النظام الغذائي القائم على مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك المصادر الحيوانية والنباتية.

النظام الغذائي النباتي أفضل لصحة القلب؟ وجد الباحثون من جامعة ستانفورد أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي هو أكثر فائدة للقلب من اتباع نظام غذائي صحي قائم على المنتجات الحيوانية، وكان الأشخاص الذين اتبعوا نظام غذائيا نباتيًا تسبب فى انخفاض بنسبة 20٪ تقريبًا في الأنسولين الصائم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري.

طرق أخرى لدعم قلبك إلى جانب تناول الطعام الصحي، إليك بعض الطرق الأخرى لتحسين صحة القلب:

الحفاظ على وزن صحي للجسم

مارس التمارين الرياضية بانتظام، بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا

الإقلاع عن التدخين

الحد من الكحول

راقب ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومؤشرات صحة القلب الأخرى بانتظام