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المواطنون يحتشدون بمصر القديمة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:10 ص
المواطنون يحتشدون بمصر القديمة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.. صور طوابير الناخبين في مصر القديمة
كتب ــ محمد سعودى

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توافد مئات المواطنين، صباح اليوم الأحد، إلى لجنة مدرسة عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فى مشهد مبهج، حيث احتشد الناخبون أمام أبواب لجنتهم الانتخابية فى انتظار دورهم للمشاركة فى عملية التصويت.

وتفاعل المواطنون مع أنغام الأغانى الوطنية التى بثتها مكبرات الصوت المتواجدة أمام المدرسة، حيث أحضرها الأهالى لإضفاء أجواء احتفالية على العرس الانتخابى فى ظل الإقبال الكبير من الناخبين مع بداية أول أيام التصويت.

اعداد كبيرة امام لجان الانتخابات بمصر القديمة
اعداد كبيرة امام لجان الانتخابات بمصر القديمة

 

اقبال كبير جدا للناخبين في عين الصيرة
اقبال كبير جدا للناخبين في عين الصيرة

يأتى هذا فيما انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وانتخابات الرئاسة 2024، هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

اقبال كبير للناخبين في مصر القديمة
إقبال كبير للناخبين في مصر القديمة

 

الشباب يحصرون علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية
طوابير للشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

اول ايام الانتخابات في مصر القديمة
أول أيام الانتخابات في مصر القديمة

 

حشود الناخبين أمام مدرسة عين الصيرة
حشود الناخبين أمام مدرسة عين الصيرة

 

حضور كبير للناخبين في اول دقائق التصويت بمصر القديمة
حضور كبير للناخبين في اول دقائق التصويت بمصر القديمة

 

حضور لافت للسيدات في لجان مصر القديمة
حضور لافت للسيدات في لجان مصر القديمة

 

زحام كبير أمام لجان الانتخابات في مصر القديمه
زحام كبير أمام لجان الانتخابات في مصر القديمة

 

طوابير الناخبين في عين الصيرة
طوابير الناخبين في عين الصيرة

 

طوابير طويله للناخبين في مصر القديمة
طوابير طويلة للناخبين في مصر القديمة

 







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