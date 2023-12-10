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المصل واللقاح: لقاح الأنفلونزا الرباعى متوفر بـ17 مركزا على مستوى الجمهورية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:00 ص
المصل واللقاح: لقاح الأنفلونزا الرباعى متوفر بـ17 مركزا على مستوى الجمهورية الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسير إن لقاح الأنفلونزا الموسمية عام 2023/2024 متوفر حاليا فى مراكز التطعيمات بالجمهورية .

وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أنه يوجد 17 فرعا للتطعيم بالجمهورية وتابعت: اللقاح المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعيTetravalent وسعر الجرعة 267 + 10 جنيهات خدمة التطعيم.

وكانت الدكتورة إيرينى فؤاد رئيس الشركة المصرية للمصل واللقاح بفاكسيرا قالت إن اللقاحات مؤمنة بنظام اللاب جارد، والذى يهتم بتقنيات الحفظ الآمن للقاحات والأمصال، كما أنها مربوطة بسيستم دقيق في حال حدوث أي خلل في ثلاجات الحفظ يقوم بالاتصال الاتوماتيكى على تليفونات المحمول بـ 5 قيادات مهمة بالشركة، وذلك حفظا للقاحات وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن اللقاحات متوفرة ومؤمنه وعالية الجودة، وتابعت: نعمل وفق معايير منظمة الصحة العالمية مضيفة أن جميع اللقاحات معتمدة من المنظمة.

وأوضحت أن لقاح الأنفلونزا مهم للفئات عالية الخطورة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ويفضل الحصول علية من شهر سبتمبر وحتى شهر نوفمبر، مضيفة أنه يعمل بفاعلية خلال 15 يوما من تاريخ الحصول عليه، مشددة أن لقاحات الانفلونزا مهمة للأطفال.

وأضافت: فيروس الأنفلونزا دائم التغير والتحور لتفادي مهددات وجوده والتكيف مع الظروف البيئية المحيطة به وتزداد قدرة الإصابه بالأنفلونزا على إحداث المضاعفات ووقوع الوفيات بين كبار السن، وبعض الفئات المرضية من صغار السن والأطفال، وكذا السيدات الحوامل.







الصحة

الانفلونزا

اللقاحات

الانفلونزا الموسمية



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