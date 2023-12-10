المستشارة مروة هشام بركات تساعد مسنة للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة

كتبت ندى سليم _ محمود راغب

حرصت المستشارة مروة هشام بركات ، على مساعدة كبار السن داخل اللجنة رقم 9 بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة، حيث حملت المستشارة أوراق الاقتراع خارج اللجنة، للسماح للناخبين من كبار السن من الإدلاء بأصواتهم، بعد أن تعذروا من الصعود داخل اللجنة، نظرا لظروفهم الصحية.

وقد تولت المستشارة مروة هشام بركات، رئاسة اللجنة رقم 9 بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة، وأشرفت على إجراءات العملية الانتخابية داخل اللجنة منذ الصباح الباكر.



المستشارة مروة هشام بركات

وقد شهدت هذه اللجنة التى يطلق عليها لجنة الرؤساء، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، فقد ادلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



المستشارة مروة هشام بركات

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.