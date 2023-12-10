غرفة عمليات النيابة الإدارية: انتظام فتح اللجان بالمحافظات وسط إقبال ملحوظ

كتب عبدالله محمود - محمد إبراهيم

أعلنت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية، انتظام فتح اللجان بجميع المحافظات وبدء عملية التصويت وسط إقبال ملحوظ من الناخبين فى الساعات الأولى لبدء أعمال التصويت.

وكان مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية قرر أمس تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنادى، برئاسة المستشار عبد الروؤف موسى رئيس مجلس إدارة النادى، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.

وتهدف الغرفة إلى تلقى الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من مستشارى النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية فى كل محافظات الجمهورية، والعمل على حلها، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل، وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.