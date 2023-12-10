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المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد لجنة مدرسة اللغات بكفر الشيخ

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:19 م
المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد لجنة مدرسة اللغات بكفر الشيخ المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد لجنة اللغات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، مقر اللجنة الانتخابية الكائنة بمدرسة اللغات التجريبية بنين، بمدينة كفر الشيخ.

ودعا المرشح الناخبين المشاركة فى الانتخابات والتصويت، وقال: "انزل للتعبير عن إرادتك، حتى وإن كانت فى صالح أى مرشح آخر لأنه تعبير عن إرادة حقيقية، الانتخابات نسير بشكل جيد ومشرف والجميع يعبر عن رأيه بحرية".

يذكر بأن يتنافس خلال الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز النخلة،  والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وفتحت اللجان الانتخابية بمختلف مدن وقرى ومراكز محافظة الدقهلية، أبوابها لاستقبال الناخبين، فى أول أيام عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى جو من الهدوء وسط تواجد أمنى مكثف، وحضور كبير للمواطنين أمام اللجان، وتم البدء فى عملية التصويت.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

 ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

 







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