اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المدير العام لوكالة "الأونروا" يحذر من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:19 م
المدير العام لوكالة "الأونروا" يحذر من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة المدير العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني
أ ش أ

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قال المدير العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن الوكالة على وشك الانهيار في غزة ، محذرا في الوقت نفسه من انهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع. 


وشدد لازاريني حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا لإنهاء الجحيم على الأرض في غزة.


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض "الفيتو" الجمعة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة.


جدير بالذكر أن أكثر من 17 ألفا و 400 شخص استشهدوا في قطاع غزة، منهم 70% من النساء والأطفال دون 18 عاما؛ وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.







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