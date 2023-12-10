اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ضمن خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية..

الصحة: 46 عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و17 أخرى متنقلة خلال الانتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:40 م
الصحة: 46 عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و17 أخرى متنقلة خلال الانتخابات عيادة طبية متنقلة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تمركز 46 عيادة طبية داخل اللجان الانتخابية بـ 13 محافظة، و17 عيادة طبية متنقلة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن  خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الطبية تقدم للمواطنين خدمات الكشف الطبي و العلاج، بالإضافة لخدمات الطوارئ، لافتاً إلى أن العيادات الطبية المتمركزة بمقار اللجان الانتخابية في 13 محافظة، تشمل 8 عيادات بمحافظة مطروح، و5 عيادات بكل من محافظات الإسكندرية، ودمياط، وسوهاج.
 
ولفت «عبدالغفار» إلى وجود 4 عيادات بكل من محافظتي المنوفية والغربية، و3 عيادات بكل من محافظات أسوان والقليوبية والإسماعيلية، بالإضافة إلى عيادتين بكل من محافظتي السويس وكفر الشيخ، وعيادة طبية بكل من محافظتي أسيوط، والبحر الأحمر.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى أنه سيتم إطلاق 17 عيادة طبية متنقلة، تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
 
وتابع «غباشي» أنه سيتم إطلاق عيادتين متنقلتين بكل من محافظتي البحر الأحمر، والوادي الجديد، بالإضافة إلى إطلاق عيادة متنقلة  بكل من محافظات مطروح، وأسوان، والقليوبية، وأسيوط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والقاهرة، والمنيا، والجيزة.
 
وتابع «غباشي» أنه سيتم إطلاق 5 عيادات طبية  متنقلة بكل من محافظات الإسماعيلية، والدقهلية، وقنا، كما سيتم إطلاق 4 عيادات متنقلة بمحافظة الأقصر، بجانب إطلاق عيادتين متنقلتين بمحافظة السويس.






انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة