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الصحة: برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين متاح فى 4500 وحدة و350 مستشفى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:00 ص
الصحة: برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين متاح فى 4500 وحدة و350 مستشفى وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن جميع الخدمات الخاصة ببرامج الرعاية الصحية لغير القادرين متاحة ابتداء من الكشف الطبى وحتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوى وعلاج الأورام.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى (عام وتخصصي ونوعي)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.
 
وأشارت الوزارة، إلى إحالة 4811 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية) إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 24 موافقة لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.
 






الصحة

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