الجو برد.. طرق علاج التهاب المفاصل خلال فصل الشتاء

كتبت فاطمة خليل

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، تتأثر صحة المفاصل بشكل كبير، ويتسبب البرد في تصلب المفاصل وزيادة الألم، في هذا التقرير نتعرف على طرق علاج التهاب المفاصل خلال فصل الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

طرق علاج التهاب المفاصل خلال فصل الشتاء

استخدام الكمادات الدافئة

تساعد الكمادات الدافئة على استرخاء العضلات وتقليل التيبس وتخفيف آلام المفاصل الناجمة عن الشتاء، فهى طريقة كلاسيكية وفعالة تساعد في علاج ألم المفاصل.

العلاج بالتبريد

العلاج البارد قد يكون مفيدًا في علاج آلام المفاصل الشديدة والحادة حتى في الطقس البارد، مما قد يقلل الالتهاب ويوفر الراحة لمرضى التهاب المفاصل.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة الرياضة يوميا يساعد في تخفيف التهاب المفاصل، خاصة السباحة أو المشي، حيث تحافظ هذه التمارين على مرونة المفاصل وتقوية العضلات الداعمة، وتخفف تأثير الطقس البارد على آلام المفاصل.

التغذية السليمة

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة المضادة للالتهابات، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يساهم في صحة المفاصل، قد تكون المكملات الغذائية مثل زيت السمك مفيدة أيضًا في إدارة الالتهاب وتقليل آلام المفاصل المرتبطة بالشتاء.

ارتداء ملابس ثقيلة

تعديل الروتين اليومي لاستيعاب درجات الحرارة الباردة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، إن ارتداء ملابس دافئة متعددة الطبقات، واختيار التمارين داخل المنزل أثناء الطقس شديد البرودة يساهم في تخفيف الألم بشكل أفضل.