أعراض التهاب المفاصل .. كيف تتعرف على العلامات المبكرة؟

التهاب المفاصل هو مرض يمكن أن يؤثر على العظام والمفاصل، لذا فإن التعرف على العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل يمكن أن يساعد في التشخيص المبكر والعلاج وإبطاء تطور المرض، ومنع تلف المفاصل، بحسب موقع healthshot.
تعرف على أعراض التهاب المفاصل المبكرة لتقليل المخاطر
1. آلام المفاصلواحدة من العلامات الأولية لالتهاب المفاصل هي آلام المفاصل. وعادةً ما يبدأ على شكل انزعاج خفيف ومتقطع. قد تلاحظ وخزًا من الألم عند تحريك مفصل معين، مثل ركبتك أو معصمك. في هذه المرحلة، من السهل أن نعزو الألم إلى الإرهاق أو التوتر أو حتى الطقس. ومع ذلك، إذا استمر الانزعاج أو تكرر، فهذه إشارة تستحق الاهتمام بها.
2. التيبس الصباحي: دليل واضحغالبًا ما يعلن التهاب المفاصل عن وجوده من خلال التيبس الصباحي قد تجد أن مفاصلك تشعر بالصلابة وعدم القدرة على الحركة عند الاستيقاظ. يستمر هذا التيبس عادةً لأكثر من 30 دقيقة ويتحسن تدريجيًا مع الحركة والإحماء. يمكن أن يؤثر التيبس الصباحي على مفاصل مختلفة، ولكن يتم ملاحظته بشكل متكرر في الأصابع واليدين والركبتين والقدمين.
3. التورم والدفء: الاستجابة الالتهابيةالالتهاب هو السمة المميزة للعديد من أنواع التهاب المفاصل. ومع تقدم الحالة، قد تلاحظ تورمًا في المفاصل المصابة. قد يشعر المفصل بالدفء عند اللمس ويظهر باللون الأحمر ومنتفخًا. يحدث التورم نتيجة للاستجابة المناعية للجسم، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تعزز تدفق الدم والالتهاب في محاولة لشفاء المفصل.
4. انخفاض نطاق الحركة: نتيجة تدريجيةيمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى تآكل وظيفة المفصل ببطء مع مرور الوقت. قد تلاحظ انخفاضًا تدريجيًا في نطاق حركة مفصلك، مما يجعل من الصعب عليك أداء المهام اليومية. قد تصبح الإجراءات البسيطة مثل ثني الركبتين أو الإمساك بالأشياء أو إدارة رقبتك أكثر صعوبة مع تقدم التهاب المفاصل.
5. التعب والضعفلا يقتصر التهاب المفاصل على المفاصل. يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك العامة. الألم المزمن والالتهاب يمكن أن يؤدي إلى التعب وضعف العضلات. قد تجد أنك تتعب بسهولة، وحتى الأنشطة الروتينية قد تتطلب مجهودًا أكبر من ذي قبل.
6. أعراض خارجة عن المفاصل
في بعض الحالات، يمتد التهاب المفاصل إلى ما هو أبعد من الشعور بعدم الراحة في المفاصل. اعتمادا على نوع التهاب المفاصل، قد تواجه أعراض إضافية. على سبيل المثال، قد يعاني الأفراد المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي من التعب والحمى وفقدان الوزن. يمكن أن يشمل التهاب المفاصل الصدفي تغيرات في الجلد والأظافر، في حين أن النقرس يمكن أن يسبب نوبات ألم مفاجئة ومؤلمة.
غالبًا ما تبدأ أعراض التهاب المفاصل بإشارات خفية يمكن الخلط بينها وبين الآلام والأوجاع اليومية. ومع ذلك، فإن الاهتمام بالفروق الدقيقة في ما يشعر به جسمك، مثل آلام المفاصل، والتيبس الصباحي، والتورم، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الكشف المبكر والإدارة.
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