أعراض التهاب المفاصل .. كيف تتعرف على العلامات المبكرة؟

3. التورم والدفء: الاستجابة الالتهابية

4. انخفاض نطاق الحركة: نتيجة تدريجية

5. التعب والضعف

6. أعراض خارجة عن المفاصل

الالتهاب هو السمة المميزة للعديد من أنواع التهاب المفاصل. ومع تقدم الحالة، قد تلاحظ تورمًا في المفاصل المصابة. قد يشعر المفصل بالدفء عند اللمس ويظهر باللون الأحمر ومنتفخًا. يحدث التورم نتيجة للاستجابة المناعية للجسم، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تعزز تدفق الدم والالتهاب في محاولة لشفاء المفصل.يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى تآكل وظيفة المفصل ببطء مع مرور الوقت. قد تلاحظ انخفاضًا تدريجيًا في نطاق حركة مفصلك، مما يجعل من الصعب عليك أداء المهام اليومية. قد تصبح الإجراءات البسيطة مثل ثني الركبتين أو الإمساك بالأشياء أو إدارة رقبتك أكثر صعوبة مع تقدم التهاب المفاصل.لا يقتصر التهاب المفاصل على المفاصل. يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك العامة. الألم المزمن والالتهاب يمكن أن يؤدي إلى التعب وضعف العضلات. قد تجد أنك تتعب بسهولة، وحتى الأنشطة الروتينية قد تتطلب مجهودًا أكبر من ذي قبل.

في بعض الحالات، يمتد التهاب المفاصل إلى ما هو أبعد من الشعور بعدم الراحة في المفاصل. اعتمادا على نوع التهاب المفاصل، قد تواجه أعراض إضافية. على سبيل المثال، قد يعاني الأفراد المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي من التعب والحمى وفقدان الوزن. يمكن أن يشمل التهاب المفاصل الصدفي تغيرات في الجلد والأظافر، في حين أن النقرس يمكن أن يسبب نوبات ألم مفاجئة ومؤلمة.