اليوم السابع
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الأنبا تادرس مطران بورسعيد يدلى بصوته فى لجنة مدرسة أم المؤمنين.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:52 م
الأنبا تادرس مطران بورسعيد يدلى بصوته فى لجنة مدرسة أم المؤمنين.. صور الأنبا تادرس مطران بورسعيد يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة
بورسعيد محمد فرج

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أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع اوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.

وحرص الشيخ محمد عفيفي مدير منطقة وعظ بورسعيد على مشاركة الأنبا تادرس خلال الإدلاء بصوته الانتخابي،  حيث وصل إلى مقر مدرسة أم المؤمنين الأنبا تادرس يرافقه الشيخ محمد عفيفي يدا بيد، في مشهد تجلت فيه الروح الوطنية والأخوه بين قطبي الأمة.
 
وبمجرد وصول كل من الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد إلى مقر لجنته الانتخابية والشيخ محمد عفيفي، قام جموع الشباب والمواطنين من الناخبين أمام اللجنة بالتصفيق الحاد إعجابا بمشهد وصول المطران والشيخ معا.
 
وأكد مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بعد الإدلاء بصوته الانتخابي أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب الآن مثالا في الوطنية والوعي بنزول الشباب وجميع طوائف الشعب للمشاركه الإيجابية في الانتخابات الرئاسية. 
 
وأكد الأنبا تادرس أن الكنيسة المصرية تدعو جميع الشعب المصري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخاب وممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات واضحة وإيجابية نحو طفرة تطويرية وتنمية في جميع المجالات، وقد أبهرت العالم في السنوات الأخيرة.
 
ووفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
ويدلي أكثر من 533 ناخب ببورسعيد أصواتهم موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، بالإضافة لـ 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.
 
الأنبا-تادرس-مطران-بورسعيد-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الرئاسة-(1)
الأنبا-تادرس-مطران-بورسعيد-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الرئاسة-(1)

الأنبا-تادرس-مطران-بورسعيد-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الرئاسة-(2)
الأنبا-تادرس-مطران-بورسعيد-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الرئاسة-(2)

الأنبا-تادرس-مطران-بورسعيد-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الرئاسة-(3)
الأنبا-تادرس-مطران-بورسعيد-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الرئاسة-(3)

الأنبا-تادرس-مطران-بورسعيد-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الرئاسة-(4)
الأنبا-تادرس-مطران-بورسعيد-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الرئاسة-(4)

 







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