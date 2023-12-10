إقبال كبير من المواطنين لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

وتوافد عدد كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر على المقار الانتخابية المختلفة للتصويت وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت استعدادات مكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية التى تجرى فعاليتها لمدة 3 أيام، بكافة مراكز ومدن المحافظة، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالبحيرة 672 مقرا بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة وعدد 18 لجنة عامة، فيما يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 4 مليون و226 ألف و509 ناخب وناخبة.

وأعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات الانتخابية، والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان، وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفعيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأهب لمواجهة أى طارئ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.