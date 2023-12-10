إقبال كبير من المواطنين بالإسكندرية لجان الانتخابات الرئاسية

شهدت الإسكندرية، إقبالا كبيرا من جانب مواطني الإسكندرية في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، بكافة اللجان الانتخابية بالإسكندرية.

ومن ناحية أخرى تواصل غرفة العمليات بالمحافظة انعقادها داخل ديوان عام المحافظة، والتي ترأسها السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.