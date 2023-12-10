اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إقبال كبير من المواطنين بالإسكندرية لجان الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:40 م
إقبال كبير من المواطنين بالإسكندرية لجان الانتخابات الرئاسية إقبال كبير من المواطنين بالإسكندرية على عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت الإسكندرية، إقبالا كبيرا من جانب مواطني الإسكندرية في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، بكافة اللجان الانتخابية بالإسكندرية.
 
ومن ناحية أخرى تواصل غرفة العمليات بالمحافظة انعقادها داخل ديوان عام المحافظة، والتي ترأسها السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. 
 
وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.
 
وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 

 







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