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إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:32 م
إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية.. صور من أمام اللجان الانتخابية بالاسماعيلية
كتب عبد الحليم سالم – صبري غانم

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شهدت العديد من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا كبيرا من الشباب والسيدات.
 
ومن هذه اللجان مدرسة الشهيد محمد السماك في حي أول محافظة الإسماعيلية والتي تدفق العشرات وسط هتافات تحيا مصر.
 
وشارك العديد من أعضاء الغرفة التجارية في هذه اللجنة للادلاء باصواتهم. 
 
وجهزت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و10 لجان عامة، وبلغ عدد لجان الوافدين 10 لجان انتخابية، بإجمالي 963.273 صوتا انتخابيا.
 
وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية؛ لمتابعة سير الاستحقاق الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية (1)
إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية (1)

إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية (2)
إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية (2)

إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية (3)
إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية (3)

إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية (4)
إقبال كبير من الشباب على لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بالإسماعيلية (4)

 







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