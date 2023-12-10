أمين مستقبل وطن بالشرقية عقب الإدلاء بصوته: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

الشرقية فتحية الديب

أدلي الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة صفط الحنة بمركز أبو حماد، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ويجب علي الجميع النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الهام في تاريخ مصر.

وأضاف أمين الحزب بالشرقية، أن المحافظة شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تنظيم مسيرات حاشدة إنطلقت من جميع مراكز ومدن المحافظة مرورا بجميع الشوارع لحث المواطنين علي ضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم..

وأشار "سليم"، إلي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعته واستمراره، مؤكدا على أن التصويت حق كفله الدستور لكل مواطن يجب أن يحافظ عليه.

ودعا أمين الحزب بالشرقية جموع المواطنين من أبناء محافظة الشرقية النزول إلى اللجان والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية لرسم خريطة مصر الجديدة التي نحلم بها وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبينمن الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.