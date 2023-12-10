اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أمين مستقبل وطن بالشرقية عقب الإدلاء بصوته: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:04 م
أمين مستقبل وطن بالشرقية عقب الإدلاء بصوته: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى أمين مستقبل وطن الشرقية عقب الإدلاء بصوته
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلي الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة صفط الحنة بمركز أبو حماد، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ويجب علي الجميع النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الهام في تاريخ مصر.

وأضاف أمين الحزب بالشرقية، أن المحافظة شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تنظيم مسيرات حاشدة إنطلقت من جميع مراكز ومدن المحافظة مرورا بجميع الشوارع لحث المواطنين علي ضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم..
 
وأشار "سليم"، إلي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعته واستمراره، مؤكدا على أن التصويت حق كفله الدستور لكل مواطن يجب أن يحافظ عليه.
 
ودعا أمين الحزب بالشرقية جموع المواطنين من أبناء محافظة الشرقية النزول إلى اللجان والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية لرسم خريطة مصر الجديدة التي نحلم بها وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
 
 فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبينمن الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .
 
ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
أمين الحزب بالشرقية يدلى بصوتة.jp2g
أمين الحزب بالشرقية يدلى بصوته

أمين الحزب بالشرقية يدلى بصوتة
أمين الحزب بالشرقية يدلى بصوته
 
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة