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أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى يحثون المصريين على المشاركة بالانتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:56 ص
أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى يحثون المصريين على المشاركة بالانتخابات المشاركه في الانتخابات
كتب محمد السيد الشاذلى

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دعا مجلس أمناء الحوار الوطنى الشعب المصرى بكافة فئاته بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024م أيام 11-12-13 ديسمبر.

وأكد مجلس الأمناء أن المشاركة واجب وطنى لكل مواطنة ومواطن مصرى، موجهين رسالة للمواطنين :"انزل شارك وقول رأيك، صوتك هو اللى هيحدد مستقبل بلدك".

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

 







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