كتبت فاطمة خليل

الاكتئاب من المشاكل الصحية الشائعة، حيث يؤثر على 280 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب عند الرجال وطرق علاجه، بحسب موقع "Health"

لماذا يقاوم الرجال علاج الاكتئاب؟

من الشائع أن يركز الرجال المصابون بالاكتئاب فقط على الأعراض التي تتداخل مع أعراض الحالات الأخرى أو يبلغون عنها، مثل الصداع ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل النوم والعصبية.

وبدلاً من ذلك، قد تجد أنك تحاول تجنب مشاعرك من خلال الهروب أو السلوك المحفوف بالمخاطر.

مقاومة العلاج - يعتقد بعض الرجال أنه من مسؤوليتهم التعامل مع مشكلاتهم الخاصة، حتى عندما تكون هذه المشكلات أعراضًا لحالة صحية عقلية.

قد تعتقد أيضًا أن الاكتئاب سيختفي مع مرور الوقت ولكن في كثير من الحالات، يستمر الاكتئاب أو يزداد سوءًا دون علاج مناسب.

أعراض الاكتئاب عند الرجال

كونك رجلاً لا يعني أنك تعاني من الاكتئاب بشكل مختلف عن أي شخص آخر ومع ذلك، فقد وجد المعهد الأمريكى للصحة العقلية (NIMH) أن الرجال المصابين بالاكتئاب قد يكونون أكثر عرضة للمعاناة من انخفاض الطاقة والغضب وانخفاض الاهتمام بالأنشطة المعتادة.

يمكن أن يعاني الرجال أيضًا من أعراض شائعة أخرى للاكتئاب، بما في ذلك:

- سوء المزاج (الشعور بالحزن والفراغ واليأس)

- تغيرات الوزن غير المقصودة

- فرط النوم (النعاس المفرط) أو الأرق

- مشاعر عدم القيمة أو الذنب غير المناسب

- صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات

- الانسحاب الاجتماعي أو العزلة

- أفكار متكررة عن الموت، والتفكير في الانتحار، ومحاولات الانتحار

علاج الاكتئاب عند الرجال

إن الجمع بين العلاج المعرفى السلوكي والأدوية وتغيير نمط الحياة هو الأكثر فعالية لعلاج الاكتئاب. تختلف التركيبة الدقيقة، لأن متخصصي الصحة العقلية يبنون خطط علاجية بناءً على احتياجات المرضى الفردية.

في الحالات التي لا تكون فيها العلاجات التقليدية فعالة، قد يوصى بعلاجات أخرى أحد الأمثلة على ذلك هو التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) في TMS، يتم استخدام النبضات المغناطيسية لتحفيز الخلايا العصبية في جزء الدماغ الذي يتحكم في الحالة المزاجية، والذي غالبًا ما يكون خاملًا لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.