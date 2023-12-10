أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023

تواصل أسعار الدواجن وبيض المائدة فى مصر اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 استقرارها فى الأسواق للمستهلكين منذ بداية الأسبوع الجارى وسط توافر معروض فى كافة محافظات الجمهورية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 61 إلى 63 جنيها فى حين يصل السعر النهائى للمستهلك فى الأسواق بين 71 إلى 74 جنيها للكيلو وفق النطاق الجغرافى التى يتم البيع فيه.

وأشارت شعبة الدواجن فى منشور لها أن أسعار البيض فى الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و153 جنيها للبيض البلدى وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 150 جنيها.

وقالت الشعبة، أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتى بدأت 15 أكتوبر الماضى ساهمت فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع دون 63 جنيها وخلال الشهر الماضى الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.