شعبة الدواجن تكشف هبوط سعر الكيلو إلى 70 جنيها للمستهلك

كتب إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية أن أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 سجلت استقرارا فى الأسواق للمستهلكين عند 62 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة مقابل 65 جنيها للكيلو فى الأسبوع الماضى، ما ينعكس على أسعار اللحوم للمستهلكين.

وأشار إلى أن السعر النهائى للمستهلك فى الأسواق بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو، وسط استقرار فى معروض الدواجن، ويتحدد السعر للمستهلك وفق كل منطقة ومحافظة.

وأوضح أنه بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم تواصل الاستقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و153 جنيها للبيض البلدى وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 150 جنيها.

وقالت الشعبة إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، التى بدأت 15 أكتوبر الماضى ساهمت فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع دون 63 جنيها، وخلال الشهر الماضى شهدت الأسعار ثباتا ملحوظا وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.