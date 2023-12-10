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أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 2780 جنيها للجرام عيار 21

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 2780 جنيها للجرام عيار 21 سبائك الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد 10 أكتوبر 2023 في مصر وسجل جرام الذهب الآن 2780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3177 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 2780 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2383 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 1853 جنيها
 
الجنيه الذهب 22240 جنيها.
 

مصنعية السبائك الذهب اليوم:

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 100 جنيه.
 
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.
 
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.
 
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.
 
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.
 
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.
 
مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.
 
مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 65 جنيها.
 
مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيه.
 
مصنعية سبيكة 250 تسجل 27.20 جنيه.
 
مصنعية 500 جرام 26.20 جنيه.






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