اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أبعد نقطة فى مصر.. قراء اليوم السابع يشاركون بصور الانتخابات من الصحراء الغربية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:23 م
أبعد نقطة فى مصر.. قراء اليوم السابع يشاركون بصور الانتخابات من الصحراء الغربية الناخبون
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وثق مجموعة من قراء اليوم السابع، صور لناخبين من إحدى لجان المغتربين فى الصحراء الغربية بمطروح، حيث شارك مجموعة كبيرة من العاملين بإحدى الشركات المتخصصة في الحفر، والذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات في أجواء مبهجة واحتفالية، حاملين أعلام مصر، ومؤكدين على ضرورة المشاركة لاستكمال المسيرة.

أعلام مصر حاضرة
أعلام مصر حاضرة

 

العاملين أثناء ادلاءهم بصوتهم
العاملين أثناء ادلاءهم بصوتهم

 

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

أحد الناخبين
أحد الناخبين

 

الناخبون
الناخبون

 

صحراء مصر الغربية
صحراء مصر الغربية

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

 

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

اليوم السابع بلس

قراء اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة

طوابير بالشوارع أمام اللجان بالقليوبية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:06 م

المتحدة للخدمات الإعلامية: نتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:02 م

الفنان أحمد شاكر يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنة بالعجوزة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:02 م

بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة وتوقف التصويت مؤقتا

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:00 م

الشيخ الطاروطى: المشاركة بالعرس الانتخابى نابعة من الإحساس بالمسؤولية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:58 م

بطاقات انتخابية بلغة "برايل" لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية فى انتخابات الرئاسة (إنفوجراف)

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:57 م

منسق فريق المتابعين الدوليين يدعو لزيادة اللجان الفرعية لتفادى التكدسات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة