اليوم السابع
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بالمزمار.. مسيرات للمواطنين احتفالا بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة بالدقهلية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:28 م
بالمزمار.. مسيرات للمواطنين احتفالا بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة بالدقهلية جانب من التصويت بمحافظة الدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشي

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شهدت محافظة الدقهلية تنظيم مسيرات حاشدة من قبل المواطنين للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث شهدت شوارع المدن مسيرات متنوعة ، أثناء توجه المواطنين للجان الانتخابية.
 
وشهدت الشوارع خروج مسيرات بأعداد كبيرة من المواطنين تجوب الشوارع والميادين، حيث خرج أهالي مدينة المنزلة في مشيرلت ضخمة بالمزومار والطبل البلدي حاملين أعلام الدولة المصرية، ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية، للتعبير عن سعادتهم في المشاركة، وذلك أثناء التوجه  للإدلاء بحقهم الدستوري والتصويت داخل المقار الانتخابية المحددة 
 
 
وشهدت مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، توافد أعداد من المواطنين علي اللجان للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يتم مراجعة بيانات المواطنين والدخول الي اللجنه، ثم يتم اتباع الارشادات الانتخابية وتمكن المواطن من الادلاء بالصوت ثم وضع يده في الحبر الفسفوري لتتم بذلك عملية التصويت 
 
وبدء توافد المواطنين علي اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث استعدت  اللجان الإنتخابية في محافظة الدقهلية، لفتح أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا ، للتمكن من الإدلاء بأصواتهم في  الانتخابات الرئاسية  2024،  والتي ستقام علي مدار 3 ايام متتالية، بداية من اليوم  الأحد إستمرارا ليوم الثلاثاء  10،11،12 ديسمبر 2023.
 
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف مواطن لهم حق الانتخاب من سكان المحافظة، وما يقرب من 1,119 مغترب، وتضم أيضا 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقرا انتخابيا، و7 لجان للمغتربين.
 
ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء المدن والمراكز، بالتجهيز الشامل لجميع مقار اللجان الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء عملية التصويت، بالإضافة إلى توفير مواقع لقوات التأمين المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
جانب من الحشود في المسيرات
جانب من الحشود في المسيرات

المسيرات تغلق الشوارع بالدقهلية
المسيرات تغلق الشوارع بالدقهلية

مسيرات ضخمة في شوارع الدقهلية
مسيرات ضخمة في شوارع الدقهلية
 
 
 
 
 
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

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التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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