اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:25 م
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أبرز المشاهد خلال الفترة الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:01 م
أبرز المشاهد خلال الفترة الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.. صور فرد أمن يساعد مسنة على كرسى متحرك
كتب محمد تهامى زكى

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شهدت العديد من اللجان الانتخابية فى منطقة الجمالية خلال الفترة الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية 202‪4 ازدحاما كبيرا وتكدسا من الناخبين للمشاركة فى التصويت وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيس جديد للبلاد خلال الست أعوام المقبلة.

وتميز اليوم الأول من العرس الديمقراطى بالعديد من المشاهد منها مشاركة واسعة من كبار السن وأيضا من الشباب الذين حرصوا على المشاركة فى العملية الانتخابية وأيضا مساعدة رجال الأمن والموظفين الذين تقدموا لمساعدة الناخبين وتوجيههم للجانهم وتسهيل أى عقبات قد تواجههم.

فرد أمن يساعد سيدة مسنة على كرسى متحرك بالجمالية
فرد أمن يساعد سيدة مسنة على كرسى متحرك بالجمالية
 
مشاركة نسائية لافته في الانتخابات الرئاسية
مشاركة نسائية لافته في الانتخابات الرئاسية

فى لجنة المغتربين بمدرسة الفردوس بالجمالية كان مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام أبرز المشاركين فى التصويت ومعه الشيخ عويضة عثمان أمين عام لجنة الفتوى وأيضا مشاركة كبيرة للعاملين فى مؤسسة الأزهر الشريف وكذلك العديد من العاملين فى مجال التجارة والمحال بالمنطقة.

وأمام مدرسة الحسين الابتدائية المشتركة بشارع المعز كان المشهد الأبرز هو مشاركة كبيرة من نصف المجتمع من السيدات الذين اصطفوا فى الطوابير لممارسة حقهن الانتخابى بينما كان المشهد الأجمل هو اصطحاب أطفالهم وأولادهم لتعريف بحقوقهم المستقبلية ورسم مستقبلهم بأنفسهم.

سيدة ترافق ابنتها وحفيدتها أمام لجنة الانتخابات
سيدة ترافق ابنتها وحفيدتها أمام لجنة الانتخابات

 

عويضة عثمان أمين الفتوي بدار الافتاء يدلى بصوته
عويضة عثمان أمين الفتوي بدار الافتاء يدلى بصوته

 

مفتي الجمهورية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية
مفتي الجمهورية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

مفتي الجمهورية يشارك بصوته في لجنة المغتربين بالجمالية
مفتي الجمهورية يشارك بصوته في لجنة المغتربين بالجمالية
 
موظفو الأزهر يشاركون في الانتخابات بالجمالية
موظفو الأزهر يشاركون في الانتخابات بالجمالية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

موظفو الأزهر يشاركون في الانتخابات بالجمالية
موظفو الأزهر يشاركون في الانتخابات بالجمالية

 

نساء يصطحبن أبنائهن أمام اللجان الانتخابية
نساء يصطحبن أبنائهن أمام اللجان الانتخابية






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

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مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت فى الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحى الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



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