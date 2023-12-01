أسباب ارتفاع أعداد الإصابة بالالتهاب الرئوى الغامض فى الصين

كتبت فاطمة ياسر

حالة من الذعر أصابت الصين بسبب زيادة عدد حالة الإصابة بـ الإلتهاب الرئوي لدى الأطفال، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia، سنتعرف على أسباب ارتفاع الأعداد الإصابة.

أوضح التقرير، أن لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت عن ارتفاع طفيف في أمراض الجهاز التنفسي، ما أثار الذعر والخوف، حيث أبلغ برنامج مراقبة الأمراض الناشئة عن مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص بين الأطفال في شمال الصين في 21 نوفمبر، لافتًا إلى العدوى انتشرت بشكل ملحوظ في بكين ولياونينج، ما تسبب في طلب منظمة الصحة العالمية معلومات مفصلة، ​​بما في ذلك النتائج الوبائية والسريرية والمخبرية، لفهم الوضع والاستجابة له بشكل أفضل.

وتابع التقرير أنه تم ربط زيادة أعداد الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال في الصين بتخفيف قيود كورونا ما أدى إلى زيادة تداول مسببات الأمراض المعروفة مثل الأنفلونزا، والالتهاب الرئوية، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وسارس، وهذا الأمر يتطلب تحسين مراقبة الأمراض في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات المحلية.

وأشار التقرير، إلى أن منظمة الصحة العالمية تسعى للحصول على معلومات حول تفشي المرض، حيث أوضح القائم بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية أن الزيادة قد تكون مرتبطة بإصابة الأطفال بمسببات الأمراض التي تجنبوها أثناء قيود الوباء.

وأضاف التقرير، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي الغامض هم الأطفال أقل من 5 سنوات وكبار السن والذين يعانون من ضعف الرئتين، والأعراض المرتبطة بالمرض هي العطس وانسداد الأنف أو سيلانه والتهاب الحلق ودموع العيون والقيء والإسهال.

وحث التقرير علي ضرورة السعي لاكتشاف المبكر لأنه يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تتطور العدوى إلى شكل حاد لدى الفئات الضعيفة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باتباع بعض النضائح القوائية لتقليل حدة الإصابة وأعددها، عن طريق اتباع الآتي:

-التطعيم.

-الحفاظ على مسافة بعيدة عن المصابين.

-البقاء في المنزل عند المرض.

-إجراء الاختبارات وطلب الرعاية الطبية حسب الحاجة.

- وارتداء الأقنعة.

-التهوية الجيدة.

-غسل اليدين بانتظام.