نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين مصريين أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن سيتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حماس.
وتجري اتصالات وجهود مكثفة لتمديد الهدنة الحالية إلى هدن أطول. وبين هذه الجهود زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما التقى بلينكن في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
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