وتجري اتصالات وجهود مكثفة لتمديد الهدنة الحالية إلى هدن أطول. وبين هذه الجهود زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما التقى بلينكن في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودعا وزير الخارجية الأمريكى إلى تمديد إضافي للهدنة المؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة، متمّة بذلك يومها السابع.