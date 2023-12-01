اليوم السابع
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وزير الرى يشارك فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" بمؤتمر المناخ COP 28

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:50 م
وزير الرى يشارك فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" بمؤتمر المناخ COP 28 الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتب ـ محمد الأحمدى

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شارك الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم لأهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية، وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe" ، مؤكداً على ضرورة استمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28. 
 
وأكد على أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية، وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، بالتزامن من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات بهدف تقليل مسببات التغيرات المناخية. 
 
واستعرض الدكتور سويلم ما حققته الدولة المصرية من مشروعات كبرى فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإنشاء 1627 عملا صناعيا بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة 6.70 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلو مترا بتكلفة 120 مليون دولار، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها 2.50 مليار دولار، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والتى تعتمد على إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتنفيذ أعمال الحماية .
 






وزير الرى

جناح المياه

قمه الامارات للمناخ



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