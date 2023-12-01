مصرع شابين وإصابة آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقي شابين مصرعهما، وأصيب آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق قرية شكشوك بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي، بشور محطة صرف صحي بقرية شكشوك وانقلاب السيارة، ووجود متوفيين ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع شابين وإصابة آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلي مستشفي أبشواى المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.