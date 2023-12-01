مشاركة واسعة لقيادات الكنيسة وأقباط المهجر في الانتخابات الرئاسية بالخارج

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شارك قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الخارج يرافقهم أقباط المهجر فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم الجمعة للمصريين بالخارج، حيث حرصوا على التوجه إلى مقار السفارات والقنصليات المصرية فى مختلف الدول.

ففى دولة فرنسا، قام نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالى فرنسا والآباء الكهنة، وأبناء الإيبارشية بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بباريس.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية فى أجواء من السعادة شملت كافة المصريين، حيث تمت عملية التصويت فى سهولة ويسر.

وفى هولندا شارك نيافة الأنبا أرسانى أسقف هولندا بالتصويت فى الانتخابات، وكذلك قام الأباء الكهنة بالإدلاء بأصواتهم، إلى جانب أبناء الكنيسة القبطية هناك فى مقر السفارة المصرية.

وحرص الأنبا أرسانى والآباء الكهنة على تشجيع أبناء الكنيسة المصرية على المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى الهام وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية.

وفى دولة الإمارات العربية المتحدة شارك مجموعة من الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة القبطية فى دولة الإمارات العربية المتحدة بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وشهدت عملية التصويت فى مقر السفارة المصرية أجواء احتفالية شملت جميع المصريين، حيث حملوا الأعلام المصرية، وجرت عملية التصويت فى سهولة ويسر، وسط ترحيب جميع قيادات السفارة المصرية بجموع المشاركين.

وفى دولة النمسا، شارك نيافة الأنبا جابريل يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بڤيينا، حيث استقبله قيادات السفارة المصرية فى فيينا وعدد من المصريين الذين حرصوا على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية.

وشارك فى عملية التصويت عدد كبير من المصريين المقيمين فى النمسا، والذين جاءوا إلى مقر السفارة مصطحبين أطفالهم فى أجواء احتفالية شملت الجميع.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أكد أمس الأول خلال عظته الأسبوعية أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر وطنى بالدرجة الأولى، وأن تصويت للمصريين فى الخارج تستمر لثلاثة أيام، وأنه يشجع كل المصريين على التوجه إلى أماكن الاقتراع والسفارات والقنصليات والتعبير عن الرأى بالمشاركة.

وأوضح قداسة البابا تواضروس أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أشكال تأكيد المواطنة، "فمن علامات كونك مواطنًا مصريًّا مرتبطًا بوطنك أن يكون لك صوت وتعبر عن اختيارك، وأنت صاحب الاختيار".

وأشار إلى أن المرشحين الرئاسيين الأربعة كانت لهم لجان تنسق أعمالهم، ولقد استقبلنا اللجان الأربعة فى المقر البابوى، وتحدثنا معهم واطلعنا على ما لديهم من محتوى ورؤية يريدون تقديمها، ويبقى الاختيار لكل مواطن مصري".

وقال "بسبب وجود مواطنين خارج مصر لأهداف كثيرة، فإن إتاحة الانتخاب فى الخارج فرصة مناسبة وقوية، والدولة خصصت لهذا الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر قبل الاجازات ليعبر المصريون عن مشاركتهم".

ثم وجه قداسته حديثه للمواطنين فى الداخل فقال: "نشجع المواطنين فى الداخل على المشاركة فى الانتخابات أيام 10، 11، 13 ديسمبر، وشجعوا بعضكم بعضًا، هذا ليس وقتًا للكسل، لكى يكون ضميرك مستريحًا أنك مارست حقك الدستورى كمواطن فى هذا الاستحقاق الذى لا يتكرر إلا كل بضعة سنوات، خاصةً مع التسهيلات التى تقدمها الدولة فى عملية الاقتراع من أعداد وأماكن اللجان وسهولة العملية ذاتها".

وبدأ تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهى الأحد فى عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصى إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب فى الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهى أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية عند التصويت فى انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج، وإنما يشترط فقط فى حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت فى هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفى حال الإدلاء بالصوت فى إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه فى مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء فى الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.