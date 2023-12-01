مؤتمر شعبى لحزب مصر الحديثة بمدينة الزقازيق لدعم وتأييد الرئيس السيسى.. صور

نظم حزب مصر الحديثه ب الشرقية ، برئاسة اللواء طارق عجيز، مؤتمرا حاشدا بمدينة الزقازيق لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي ودعمه بحضور عدد كبير من أعضاء الحزب والنواب، والمرأة والشباب ورجال الدين الإسلامي والمسيحى، والمواطنين اللذين حرصوا على رفع الإعلام المصرية، وصور السيسى مرددين هتافات" بنحبك يا ريس.. احنا معاك كمل المشوار".

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ أحمد عبد الفتاح الطاروطي، والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة.

وتحدث العميد شريف سمير نائب أمين عام حزب مصر الحديثة، قائلا أن مصر تواجه تحديات كثيرة بالداخل والخارج ولابد من الوقوف صفا واحدا خلف القائد عبد الفتاح السيسي الوطني المخلص الشجاع للتصدي للمؤامرات، والمخططات الشيطانية، والوقوف صفا واحدا هو السبيل الوحيد لمواجهه تلك المؤامرات .

وطالب الحضور بالتوجه الي اللجان للإدلاء بأصواتهم من أجل رد الجميل والاستمرار لمسيرة الأمن والامان واستكمال النهضة الشاملة التي امتدت الي أرجاء مصر .

وتحدث اللواء طارق عجيز امين عام حزب مصر الحديثة بالشرقية أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات والوقوف بجانبة هو واجب وطني لرد الجميل له حيث أنه وضع كفنة علي ايده وانقذ البلاد من القلة الحاقدة التي كانت تعتزم خطف البلاد وبيعها .

وطالب الحضور بالالتفاف حول الرئيس لارسال رسالة للعالم أن الشعب المصري قادر على اختيار رئيسه، ولا بديل عنة حيث أنه قادر علي الدفاع عن مصر وأرضها ولولاة ما كانت مصر باقية .

وقال إن انجازات الرئيس خلال 10سنوات واضحة ولا ينكرها سوي الجاحد والحاقد علي مصر .

وأوضح أن الرئيس السيسي واجهه الكثير من التحديات وأعاد لمصر مكانتها الطبيعة وما حدث من وساطة وهدنة في أحداث غزة دليل علي قوة مصر ورئيسها .

وقال إن الشعب المصري سيزحف الي اللجان الانتخابية تعبيرا علي حبهم ودعمهم للرئيس السيسي وسيشهد العالم ملايين المصريين وهم في حالة اصطفاف كامل خلف قيادتهم الحكيمة .