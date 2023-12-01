لو عندك إدمان للوجبات السريعة.. 6 طرق مختلفة لمعالجتها

كتبت إيناس البنا

أصبح إدمان الوجبات السريعة مشكلة العصر الآن بين صغار السن والمراهقين خاصة مع كثرة الإغراءات في الألوان والإضافات الجذابة لفئة كبيرة من محبى الأطعمة السريعة.

وفقًا لموقع "healthsite"، يمكن من خلال تقديم عدة طرق للتقليل من ادمان الوجبات السريعة خاصة لصغار السن

عرز أهمية الأكل الواعي

شجع طفلك منذ الصغر على تناول كل ما هو صحى دون تشتيت انتباههم، مع تعزيز نكهات الطعام وملمسه وروائحة الجذابة.

التثقيف بشأن قراءة ملصقات الطعام

كثير من الناس لا يدركون المحتوى الغذائي للطعام الذي يتناولونه، تثقيف الشخص منذ الصغر حول كيفية قراءة وفهم الملصقات الغذائية، مع التركيز على أهمية اتخاذ خيارات صحية أكثر، تمكنهم هذه المعرفة من اختيار بدائل صحية وتقليل الاعتماد تدريجياً على الوجبات السريعة.

تشجيع ممارسة النشاط البدني المنتظم

ضرورة التأكيد على أهمية فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وربطها بالصحة العامة وتحسين الصحة العقلية، لا يساعد ممارسة الرياضة على حرق السعرات الحرارية الزائدة فحسب، بل يعمل أيضًا بشكل إيجابي لمنع التوتر، مما يقلل من احتمالية التحول إلى الوجبات السريعة من أجل الراحة.

تقديم بدائل صحية للوجبات السريعة

شجع طفلك على اكتشاف الوجبات الخفيفة الأخرى التي يمكن تناولها أثناء التواجد خارج المنزل نشجعه مثلا على تناول الذرة المشوية أو الفشار الذى يمكن أن يشعرهم بالاستمتاع بالوجبات السريعة دون المساس بصحتهم.

استشر اختصاصي التغذية

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان الشديد للوجبات السريعة، فإن طلب المساعدة من أخصائي التغذية يمكن أن يكون أمرًا مفيداً، حيث يمكن للطبيب تقديم الدعم المستمر لمساعدة الأفراد على إجراء تغييرات مستدامة في نمط حياتهم.