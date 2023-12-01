لو حاسس بالتعب.. أخطاء فى الدايت تجنبها عشان تكون نشيط

كتبت مروة محمود الياس

هناك أنظمة غذائية صحية لإنقاص الوزن، أو ما يطلق عليه الدايت، قد تصيب متبعيها بالضعف العام، والمشكلات الصحية، بحيث لا يستطيع الشخص القيام بأعماله، ويصبح عرضة لاختلالات فى الضغط والجسم، وفى الغالب يحدث هذا الأمر نتيجة ارتكاب أخطاء كثيرة عند اتباع الريجيم ، أو بسبب اتباع أنظمة غير مناسبة للجسم أو أنظمة قاسية لإنقاص الوزن بسرعة، فيفقد الجسم توازنه، وفقا لتقرير نشر فى موقع medicinenet



اهم وأبرز أخطاء متبعى الريجيم، والتى تجعل نظامهم الغذائى ضار لأجسامهم بدلا من أن يكون نافعا، تتمثل فى :

ـ عدم الاهتمام بشرب المياه بكميات كافية ومقسمة على ساعات اليوم بانتظام واتقان، هذا الأمر من شأنه أن يصيب الجسم بالضعف العام، ويحد من ترطيب الجسم، ويتسبب فى الجفاف العام للجسم واضطراب وظائفه، مما يتسبب فى الخمول والشعور بالوهن وضعف القدرة على بذل النشاط.

ـ اتباع نظام غذائى غير مناسب لجسمك وصحتك، وهذا الخطأ يقع فيه البعض، ولذا ينصح التقرير بضرورة العرض على طبيب مختص، لتحديد نوع الريجيم المناسب للحالة، وفقدان الوزن بشكل صحى.

ـ اتباع النظام القاسى من أكثر مسببات الضعف والأمراض، يفقد الجسم عناصره وقوته وعليه فيفقد قدراته عند بذل الجهد.

ـ الامتناع عن تناول الكربوهيدرات الصحية تماما، وهو ما يعزز اضطراب الجسم، وهذه الكربوهيدرات هى التى تمد جسمك بالقوة والطاقة فتضطرب قواك ويصبح جسمك اضعف، ورغبتك فى تناول النشويات والكربوهيدرات أكثر، فيضطرب نظامك الغذائى ولا تستطيع السيطرة على رغباتك فى تناول الطعام ولا فى القدرة على بذل الجهد.

ـ تناول الكثير من البروتين من المشكلات التى تعتقد أنها تفيد نظامك الغذائى لكنها فى الحقيقة تضره بشدة لأنها تتسبب فى افقادك الطاقة والتحول إلى دهون وبالتالي تزيد بشدة من وزنك إذا افرطت فى تناولها وتؤثر بشدة على مستويات الطاقة لديك.

ـ عدم الحساب الجيد السعرات والدهون الصحية ونسب الكربوهيدرات كلها سبب فى اضطراب الطاقة لديك واصابتك بالضعف الشديد والوهن أثناء اتباع الريجيم ـ

ـ عدم التنويع فى الطعام يتسبب فى الإصابة باضطراب فى الطاقة والمجهود، فلابد من خيارات متنوعة ومتعددة للاستفادة القصوى من الطعام وانقاص الوزن بصحة.

ـ عدم ممارسة الرياضة مع الدايت تفقد الدايت قوته لذا احرص على ممارستها بشكل دائم مع اتباع دايت صحى ومناسب لك.

ـ تفويت بعض الوجبات اعتقادا أن هذا الأمر يقلل الوزن، فكرة خاطئة فى الريجيم، ويجب عدم تفويت أية وجبات صحية بل تناول الطعام الصحى المناسب للصحة والجسم ليعطى الجسم الطاقة والنشاط المناسبين.