قومى المرأة بالشرقية يواصل فعاليات حملة طرق الأبواب" بلدى أمانة " بالقرى والنجوع

الشرقية - فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان حملة "بلدى أمانة" فى الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل، والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى ونجوع المحافظة لتوعيتهم بالتحديات التى يواجها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، لـ" اليوم السابع" أن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمراة، وتستهدف رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأردفت مقررة فرع الشرقية، أنه تم توعية السيدات بقرى مبادرة حياة كريمة " الاخيوة ومنشاة بشارة الطحاوى" بمركز الحسينية، وقرى" فرغان- أبو متنا -كفر جنيدى- برمكيم" بمركز ديرب نجم، وقرى " عرب زيدان منديل، ميت ردين- القطاوية" بمركز أبوحماد، وقرى " الرباعى- الهجارسة" مركز كفر صقر، وقري" كفر الشرابية- كفر ابراش" مركز مشتول السوق، وقرى " كفر يوسف سلامة- طاروط- بيشة قائد" مركز الزقازيق وقري" النمروط- السماعنة- الرفاعيين-" مركز فاقوس، وقرى " الترعة الجديدة - السطايحة- الحلوات" مركز الابراهيمية، وقرى " بنى حسن- الأمير- تل راك" مركز أولاد صقر، وقرى " الشبراوين- كفر دبوس" مركز ههيا، وقرى " الرياض- الدهتمون" مركز أبوكبير وقرية الجديدة مركز منيا القمح، وقرية الكتية مركز بلبيس بإجمالى 4800 زيارة.

وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم فى أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.