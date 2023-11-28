"قومى المرأة" بالشرقية: تدريب 35 سيدة بقرية طويحر على التثقيف المالى

قالت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن فرع المجلس يواصل يوميا فعاليات تدريب عدد من السيدات بقرى ونجوع محافظة الشرقية، على التثقيف المالى الدورة العشرين، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.

وتابعت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، لـ"اليوم السابع" أن التدريب يتم بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وتم استهداف عدد 35 سيدة وذلك بقرية طويحر مركز أبوحماد، ضمن خطة تم إعدادها لتدريب عدد من السيدات بقرى أخرى بحيث تستفيد أكبر عدد منهن بالتدريب.

وأضافت مقررة الشرقية، أن التدريب يهدف إلى رفع الوعى المالى لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية اعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالى لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القروض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

وتابعت أن ذلك يتم إلى جانب برنامج تدريب السيدات بقرى حياة كريمة وقرى المحافظة على ريادة الأعمال التى ينفذها المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية لتمكين السيدات اقتصاديا، وذلك فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذا لمبادرة حياة كريمة.