اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فنانون يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالخارج .. إنفوجراف

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:28 م
فنانون يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالخارج .. إنفوجراف فنانون يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالخارج

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أدلى عدد من نجوم الفن بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالرياض في المملكة العربية السعودية والتى انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية.
 
فنانون يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالخارج
فنانون يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالخارج

ومن الفنانين الذين شاركوا فى التصويت بانتخابات الرئاسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الفنان أشرف عبد الباقى والفنانة آيتن عامر، والمخرجة بتول عرفة ودياب وميريهان حسين ومصطفى أبو سريع، وذلك بحضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر فى الرياض.

 

كما أدلى الفنان القدير أحمد بدير  بصوته في الانتخابات الرئاسية، أثناء تواجده في لبنان، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.







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