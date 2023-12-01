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غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:24 م
غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 24 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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