عينك بتدمع على طول؟ اعرف الأسباب وطرق العلاج

كتبت مروة محمود الياس

هل تدمع عيناك دون سبب؟ إذا كانت الحالة مؤقتة، ولا تعانى منها بشكل مستمر، فبعض العلاجات البسيطة قد تساعد فى التخلص من الحالة، ولكن إذا كانت حالتك تعانيها منذ فترة دون القدرة على التخلص من هذه المشكلة بشتى الطرق، فهنا يجب الاهتمام بالعرض على المختص لبيان السبب الحقيقى وراء المشكلة.

ذكر تقرير نشر فى موقع all about vision أن العيون التى تدمع كثيرا أو ما يطلق عليها العيون الدامعة ، مشكلة يعانى منها البعض، تفقده السيطره على الدموع، وتجعله غير قادر على الرؤية بشكل سليم وتؤثر على معاملاته اليومية دون شك.

وأوضح التقرير بعض العوامل والمسببات لهذه الحالة المزعجة، والتى تتمثل فى إمكانية أن تكون العين طبيعتها حساسة للغاية فتدمع كثيرا، أو أن المسبب خارجى كاستخدام العدسات اللاصقة الطبية وغير الطبية بشكل مفرط، فالتحسس أحد أهم أسباب دموع العين الكثيرة، مما يسبب الهرش الشديد فى العينين وانهمار الكثير من الدموع، والحركة الشديدة مع الألم فى العين فى كثير من الأحيان.

قد يكون السبب فى أن العين جافة بشدة، وهذا الجفاف يخلف الكثير من الدموع، فالجفاف نتيجة مشكلات الغدد.

مشكلات مرضية كثيرة قد تكون سبب من اسباب الدموع الكثيرة، منها الإصابة فى العينيين، أو الإصابة بقرح شديدة بالعينين، فضلا عن النظر الكثير فى الشاشات الرقمية مما يسبب الإجهاد الشديد للعيون، قد يكون السبب مشكلات خاصة بملتحمة العين فإذا كانت تعانى تهيجا أو التهابات شديدا.

قد يعانى كبار السن من هذه المشكلة، سبب الإصابة بمشكلة فى العين شديدة، وأدت إلى زيادة إفراز الدموع دون توقف فى كثير من الحالات قد يكون عامل هام

وينصح التقرير بضرورة زيارة المختص لتحديد المسبب الرئيسى لمشكلة الدموع الكثيرة، وإذا كنت تعلم انك تعانى من حساسية فى فصول معينة اذكر لطبيبك هذا الأمر، واهتم بالبعد عن النظر المطول للكتب والموبيل والأجهزة الإلكترونية، والتركيز على النوم الكافى حتى لا تجهد العين بشكل زائد.