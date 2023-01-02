كل ما تريد معرفته عن انسداد القناة الدمعية والعوامل والأسباب

كتبت نهير عبد النبى

إذا كان لديك انسداد في القنوات الدمعية، فإن الدموع لا تصرف بالصورة الطبيعية ما يجعل العينين دامعتين ومتهيجتين وتحدث هذه الحالة بسبب انسداد جزئي أو كلي في نظام تصريف الدموع.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يشيع انسداد القنوات الدمعية لدى الأطفال حديثي الولادة وتتحسن هذه الحالة عادةً دون أي علاج خلال العام الأول من عمر الطفل أما انسداد القنوات الدمعية لدى البالغين فقد يكون نتيجة إصابة أو التهاب، أو ربما ورم في حالات نادرة.

وغالبًا ما يمكن تصحيح مشكلة انسداد القنوات الدمعية ويعتمد العلاج على سبب الانسداد وعمر الشخص المصاب به.

قد تتضمن علامات وأعراض انسداد القناة الدمعية ما يلي:

-زيادة إفراز الدموع

-وجود احمرار في الجزء الأبيض للعين

-العدوى أو الالتهاب المتكرر للعين (العين القرنفلية)

-تورُّمًا مؤلمًا بالقرب من الركن الداخلي من العين

-تورُّم جفون العين

-إفراز مخاط أو صديد من الجفون وسطح العين

-تغيم الرؤية

راجعْ طبيبكَ إذا كنتَ تدمع باستمرار لعدة أيام أو إذا كنتَ تصاب بعينكَ بشكل متكرِّر ومستمر قد يكون سبب انسداد القناة الدمعية وجود وَرَم يضغط على نظام تصريف الدموع. التعرف المبكر على الورم يمكن أن يوفر لكَ المزيد من خيارات العلاج.

قد يحدث انسداد القنوات الدمعية في أي مرحلة، من الولادة إلى البلوغ. وتشمل أسبابه:

-انسدادًا خلقيًّا، حيث يولد العديد من الرضع بقناة دمعية مسدودة قد لا ينمو نظام صرف الدموع بالكامل، أو قد يكون هناك خلل في القناة غالبًا ما يبقى غشاء رقيق من الأنسجة فوق الفتحة التي تصب في الأنف (قناة دمعية أنفية).

-التغييرات المرتبطة بالعمر. مع تقدمك في العمر، قد تصبح الفتحات الصغيرة التي تصرف الدموع أضيق؛ مما يسبِّب انسدادًا.

-عدوى أو التهاب قد تؤدي العدوى المزمنة أو التهاب عينيك أو نظام تصريف الدموع أو الأنف إلى انسداد القنوات الدمعية.

-إصابة أو صدمة يمكن أن تتسبب إصابة وجهك في تلف عظام الوجه أو تندب بالقرب من نظام تصريف الدموع؛ مما يعطل التدفق الطبيعي للدموع عبر القنوات الدمعية. حتى الجزيئات الصغيرة من الأوساخ أو خلايا الجلد الحرة الموجودة في القناة الدمعية يمكن أن تسبِّب انسدادًا.

-الورم يمكن أن يتسبب وجود ورم في الأنف أو في أي مكان على طول نظام تصريف الدموع في حدوث انسداد.

-قطرات العين نادرًا ما يؤدي الاستخدام الطويل الأمد لبعض الأدوية، مثل قطرة العين المستخدمة لعلاج الزرق، إلى حدوث انسداد في القنوات الدمعية.

-علاجات السرطان الانسداد في القنوات الدمعية هو أحد الآثار الجانبية المحتملة للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي للسرطان.

عوامل الخطر

هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بانسداد القناة الدمعية:

-العمر تتعرض النساء الأكبر سنًّا بشكل أكبر لخطر الإصابة بانسداد القناة الدمعية بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر.

-التهاب العين المزمن إذا كانت عيناك متهيجتين ومحمرتين وملتهبتين (التهاب الملتحمة) باستمرار، فأنت أكثر عرضة للإصابة بانسداد القناة الدمعية.

-جراحة سابقة قد تسببت الجراحة السابقة للعين أو الجفن أو الأنف أو الجيوب الأنفية في حدوث بعض الندوب في نظام القناة، مما قد يؤدي إلى انسداد القناة الدمعية في وقت لاحق.

-علاج السرطان السابق في حال التعرض للإشعاع أو العلاج الكيميائي للسرطان، وبخاصة إذا كان الإشعاع يركز على الوجه أو الرأس، يزداد احتمال الإصابة بانسداد القناة الدمعية.

لتقليل خطر التعرض لانسداد القناة الدمعية لاحقًا في العمر، يلزمك العلاج الفوري لالتهاب العين أو العدوى اتبع هذه النصائح لتجنب عدوى العين في المقام الأول:

-اغسل يديك جيدًا وفي العادة.

-حاول عدم حك عينيك.

-استبدلي كحل العينين والماسكارا باستمرار لا تشاركي أدوات التجميل هذه مع آخرين.

-إذا كنت تضعين عدسات العين، فحافظي على نظافتهم دائمًا بحسب النصائح المكتوبة عن طريق الشركة المصنعة وأخصائي رعاية العين.