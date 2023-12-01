اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عمرها 77 سنة وانتخبت فى مسقط.. شاهد رسالة أكبر ناخبة للرئيس السيسى (فيديو)

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 06:30 م
عمرها 77 سنة وانتخبت فى مسقط.. شاهد رسالة أكبر ناخبة للرئيس السيسى (فيديو) السفارة المصرية فى مسقط
محمد سعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت أكبر سيدة ضمن المشاركين فى عملية التوصيت بالانتخابات الرئاسية المصرية فى مسقط، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لما قام به من أجل مصر من حفظ للأمن والأمان والاستقرار.

وبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس

انتخابات tv



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة