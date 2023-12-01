شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد قمة كوب 28 بالإمارات

كتب محمد عبد العظيم – رامى محيى الدين

ينشر "اليوم السابع"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة المناخ "كوب 28" فى الإمارات، حيث كان فى استقباله الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

تشارك مصر فى قمة المناخ بالإمارات بجناح رسمي سيعرض فيه العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، وعرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT ".

وسيشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".