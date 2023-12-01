أكد سفير مصر لدى إسبانيا، السفير يوسف مكاوي، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية جرت، خلال اليوم الأول بالسفارة في مدريد، "بوتيرة جيدة جدًا"، ومتوقع زيادة توافد الناخبين خلال اليومين القادمين مع دخول عطلة نهاية الأسبوع، وتمكن المواطنين من الحضور لمقر اللجنة بمدريد؛ للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأضاف السفير المصري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الجمعة/ - أن هناك إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية على الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول من العملية الإنتخابية بالرغم من أنه يوم عمل في إسبانيا؛ وهو مؤشر إيجابي للغاية عن تزايد الإقبال خلال يومي السبت والأحد.
وتابع إن الجالية المصرية في إسبانيا تقدر بحوالي 7 آلاف مواطن؛، إذ أن الغالبية العظمى منها تتواجد خارج العاصمة مدريد في مدن مثل برشلونة وفالينسيا وإقليمي الباسك والأندلس وعدد كبير منهم عبروا عن رغبتهم في الحضور إلى مقر السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقال مكاوي إن السفارة تعمل على تذليل أي عقبات لتمكين أكبر عدد ممكن من الجالية المصرية من المشاركة في الانتخابات، كما أنها على تواصل مستمر مع أبناء الجالية في إسبانيا؛ لحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية؛ للتعبير عن رأيهم والتمسك بالحق الذي يكفله الدستور للمواطنين المصريين في الخارج بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمشاركة في تحديد مصير وطنهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين بالداخل.
وأشار الى أن السفارة ستقوم أيضاً بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين على مدار أيام التصويت الثلاثة بشكل متواصل من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً بصورة استثنائية تسهيلاً على المصريين المترددين على السفارة؛ للادلاء بأصواتهم في الانتخابات، خاصة وأن عددا كبيرا منهم قادم من مدن تبعد عن مدريد أكثر من 700 كيلومتر.
واختتم السفير المصري لدى إسبانيا معربا عن ثقته بأن تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية، سيخرج كالمعتاد بصورة راقية ومشرفة للجاليات المصرية وسيعكس مدى اهتمام وارتباط المصريين المغتربين، بوطنهم مصر الغالية.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
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