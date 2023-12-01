

وأضاف السفير المصري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الجمعة/ - أن هناك إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية على الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول من العملية الإنتخابية بالرغم من أنه يوم عمل في إسبانيا؛ وهو مؤشر إيجابي للغاية عن تزايد الإقبال خلال يومي السبت والأحد.



وتابع إن الجالية المصرية في إسبانيا تقدر بحوالي 7 آلاف مواطن؛، إذ أن الغالبية العظمى منها تتواجد خارج العاصمة مدريد في مدن مثل برشلونة وفالينسيا وإقليمي الباسك والأندلس وعدد كبير منهم عبروا عن رغبتهم في الحضور إلى مقر السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



وقال مكاوي إن السفارة تعمل على تذليل أي عقبات لتمكين أكبر عدد ممكن من الجالية المصرية من المشاركة في الانتخابات، كما أنها على تواصل مستمر مع أبناء الجالية في إسبانيا؛ لحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية؛ للتعبير عن رأيهم والتمسك بالحق الذي يكفله الدستور للمواطنين المصريين في الخارج بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمشاركة في تحديد مصير وطنهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين بالداخل.



وأشار الى أن السفارة ستقوم أيضاً بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين على مدار أيام التصويت الثلاثة بشكل متواصل من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً بصورة استثنائية تسهيلاً على المصريين المترددين على السفارة؛ للادلاء بأصواتهم في الانتخابات، خاصة وأن عددا كبيرا منهم قادم من مدن تبعد عن مدريد أكثر من 700 كيلومتر.



واختتم السفير المصري لدى إسبانيا معربا عن ثقته بأن تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية، سيخرج كالمعتاد بصورة راقية ومشرفة للجاليات المصرية وسيعكس مدى اهتمام وارتباط المصريين المغتربين، بوطنهم مصر الغالية.