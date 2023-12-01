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زغاريد أمام لجان انتخابات الرئاسة بسفارتنا فى أبو ظبى.. ومصرية: تحيا مصر

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:41 م
زغاريد أمام لجان انتخابات الرئاسة بسفارتنا فى أبو ظبى.. ومصرية: تحيا مصر الجالية المصرية فى ابو ظبى
كتب محمود راغب

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ارتفع صوت الزغاريد المصرية ممزوجة بالأغاني الوطنية في السفارة المصرية بأبوظبي والتي غلب عليها مشاركة السيدات المصريات، حاملين الأعلام المصرية داخل مقر السفارة، فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالخارج .
 
وتصدرت سيدة مصرية المشهد، حيث تعالت أصوات الزغاريد قبل قيامها بالتصويت داخل مقر السفارة المصرية في أبوظبي، وهتفت أمام مقر السفارة خلال حشد كبير من الجالية المصرية بـ الإمارات، مرددة تحيا مصر تحيا مصر.
 
ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
 
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
 
المصريين فى ابو ظبى
المصريين فى ابو ظبى
انتخابات المصريين
انتخابات المصريين

 







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