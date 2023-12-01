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حظر مغادرة محيط المركز الانتخابى.. اعرف ضوابط راحة اللجنة الانتخابية وموعدها

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:26 م
حظر مغادرة محيط المركز الانتخابى.. اعرف ضوابط راحة اللجنة الانتخابية وموعدها الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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انطلقت اليوم الجمعة، عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم .
 
وحددت الهيئة الوطنية مدة الراحة وضوابط مدة الراحة التي يتخذها رئيس اللجنة وأعضائها، والتي جاءت كالتالي: 
 
- يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً وفقصا للتوقيت المحلي لكل دولة على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في النموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
 
- يتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة.
 
- يحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة .
 
- فى حالة مخالفة أي شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية
 
- يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي، وتحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها رفق المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.
 
 






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