جولة ميدانية لمحافظ الجيزة لتفقد حالة النظافة ورفع الإشغالات بالأحياء

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، على إجراء جولة ميدانية، اليوم الجمعة، بعدد من الأحياء للوقوف على الحالة العامة للطرق ومتابعة حالة النظافة ونسب التنفيذ في المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشدد محافظ الجيزة خلال جولته على رفع كفاءة النظافة وتكثيف جهود التجريد والكنس ورفع المخلفات ومنع مخالفات وإشغالات الأكشاك والمحال وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام أو أرصفة المشاة، مع ضرورة تواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

في سياق متصل، رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات استعدادًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها داخل البلاد أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، طبقًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة مسئولى الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فوراً فى أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات وتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار فى حالة الطوارئ على أن يتم توفير كافة الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة.