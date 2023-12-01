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توافد أبناء الجالية المصرية بفرنسا استعدادا للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 10:40 ص
توافد أبناء الجالية المصرية بفرنسا استعدادا للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور توافد أبناء الجالية المصرية فى فرنسا
كتب ـ محمود راغب

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بدأ منذ قليل، توافد أبناء الجالية المصرية فى فرنسا  للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية فى أول أيام التصويت بالخارج، حيث توافد أبناء الجالية على مقر السفارة بأعلام مصر، استعدادا لبدء التصويت.
 
ويستمر توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالإمارات على مقر السفارة المصرية فى أبو ظبى، وذلك للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك تزامنا مع بداية فتح باب التصويت لانتخابات الخارج فى يومها الأول .
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
أبناء الجالية المصرية بفرنسا
أبناء الجالية المصرية بفرنسا

الجالية المصرية فى فرنسا
الجالية المصرية فى فرنسا

توافد المصريين على اللجان بفرنسا
توافد المصريين على اللجان بفرنسا

توافد المصريين فى فرنسا
توافد المصريين فى فرنسا

جانب من توافد المصريين بفرنسا
جانب من توافد المصريين بفرنسا

طابور المصريين فى فرنسا
طابور المصريين فى فرنسا

مصريون يحملون أعلام مصر بفرنسا
مصريون يحملون أعلام مصر بفرنسا
 
 






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