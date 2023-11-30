منسق حملة مواطن بفرنسا تدعو أبناء الجالية للمشاركة بقوة فى انتخابات الرئاسة

كتب محمود راغب

كشفت جيهان جاد منسق حملة مواطن بفرنسا تفاصيل استعدادات أبناء الجالية المصرية فى فرنسا لانتخابات الرئاسة المقرر لها غدا الجمعة وحتى الأحد، ودور رموز الجالية للتوعية بالنزول والمشاركة بقوة.

وأضافت منسق حملة مواطن بفرنسا، لليوم السابع، أن مشاركة أبناء الوطن بالخارج واجب وطنى على كل مصرى بالخارج، داعية أبناء الجالية النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية والادلاء بصوتهم.

وتابعت: أدعو كل مصري بالخارج أن يشارك بقوة وإيجابية في الانتخابات، لافته إلى أن الجالية تستعد بأعلام مصر للعرس الديمقراطى غدا.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.