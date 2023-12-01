اليوم السابع
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الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:59 م
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تغطية مصرف السيل بأسوان وتوفير كل الإمكانات والطاقات لتغطية أخطر بؤر التلوث

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:00 م
تغطية مصرف السيل بأسوان وتوفير كل الإمكانات والطاقات لتغطية أخطر بؤر التلوث جانب من المشروع
أسوان- صلاح المسن

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تنفذ الدولة المصرية حزمة من الإجراءات، للحماية من أخطار السيول علي مستوي الجمهورية،  ووفرت الدولة كافة الإمكانات والطاقة والدراسات المتكاملة لتنفيذ هذه المشروعات القومية، وأطلقت الدولة المصرية العديد من المشروعات لحماية محافظات الدلتا ومحافظات الصعيد والسواحل الشمالية وكذلك البحر الأحمر من تغيرات المناخ.

ومشروع تغطية مصرف السيل بمدينة أسوان، ذلك المشروع الحيوى له دور هام  فى القضاء على أكبر بؤرة للتلوث وإحداث نقلة حضارية ملحوظة لمناطق حى شرق المدينة تساهم فى تحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين . ونقلة نوعية كبيرة لأسوان في مجال التنمية 

ويمر مصرف السيل وسط الكتلة السكنية بمدينة أسوان،حيث تم ازالة كافة العقبات لتنفيذ مراحل المشروع والاستفادة من التغطية.
 
كما يجري تكثيف الجهود لسرعة إزالة كافة التعارضات الخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة والتى تؤثر على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية مصرف السيل .
 
 وتتابع الأجهزة التنفيذية الموقف الحالى ونسب التنفيذ الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل ، سواء مسئولي شركة مياه الشرب  والصرف الصحى ، أومسئولى الإسكان والكهرباء ومجموعة الشركات  المنفذة ، وكذلك متابعة حجم الأعمال الجارية والتعرف على نسب التنفيذ فيها.
 
ووصلت نسب التنفيذ بالقطاع السادس، بمشروع تغطية مصرف السيل، إلى 90% بطول 374م بداية من كوبرى المطحن وحتى كوبرى الإسعاف ، فيما جارى بالتوازى إنتهاء الأعمال الخاصة بتركيب مواسير التحويل اللازمة لتغير مسار المياه والبدء فى أعمال تغطية القطاع الخامس بطول 340م بداية من كوبرى الإسعاف وحتى كوبرى الناصرية بمدينة أسوان ، كما يتابع مسئولى الصرف الصحى بشكل دوري  أعمال التسليك والتطهير وإصلاح الكسورات وغيرها من إجراءات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات الصرف وخاصة فى قطاعات العمل الجارية بالمشروع    مع أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل إعداد المخططات والرسومات الهندسية اللازمة لأعمال اللاند سكيب وإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى توسيع الطريق ونشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات العامة لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تمثل قيمة مضافة إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة .

من ناحية أخري توصل أجهزة الدولة بأسوان، رفع درجات الاستعداد لمواجهة السيول و الأزمات والأحداث الطارئة، بالإضافة لقيام الموارد المائية والري بالتنسيق مع رؤساء المدن، بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها ومسارها حتى مكان الصرف النهائي، وذلك ضمن خطة محافظة أسوان، لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

وتعمل الدولة المصرية ووزارة الموارد المائية والرى ، علي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة ، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام والذى يصل طوله إلى 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ، وشهد الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 380 متر ، ومن المقرر نهوه بشكل كامل فى ديسمبر 2024 ، لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تضاف إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات ، وبالتالى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية ، 

وتم التأكيد على القائمين على التنفيذ بضرورة الإسراع بوتيرة العمل بهذا المشروع الكبير الذى سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق مدينة أسوان، لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل. 

و تم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 متر ، فيما جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بمسافة 375 متر لتصل نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع حتى الآن إلى أكثر من 30 % .

 مع خلق متنفس ترفيهى لهم بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية .

المشروع (1)
تغطية مصرف السيل بأسوان

 

المشروع (2)
اعمال التغطيه

 

تغطية مصرف السيل بأسوان (1)
تغطية مصرف السيل 
تغطية مصرف السيل بأسوان (2)
تغطية مصرف السيل للحد من التلوث
جانب من المشروع (1)
اعمال تغطيه المصرف

 

جانب من المشروع (2)
جانب من المشروع 

 

 







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