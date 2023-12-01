تغطية مصرف السيل بأسوان وتوفير كل الإمكانات والطاقات لتغطية أخطر بؤر التلوث

من ناحية أخري توصل أجهزة الدولة بأسوان، رفع درجات الاستعداد لمواجهة السيول و الأزمات والأحداث الطارئة، بالإضافة لقيام الموارد المائية والري بالتنسيق مع رؤساء المدن، بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها ومسارها حتى مكان الصرف النهائي، وذلك ضمن خطة محافظة أسوان، لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

وتعمل الدولة المصرية ووزارة الموارد المائية والرى ، علي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة ، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام والذى يصل طوله إلى 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ، وشهد الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 380 متر ، ومن المقرر نهوه بشكل كامل فى ديسمبر 2024 ، لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تضاف إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات ، وبالتالى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية ،

وتم التأكيد على القائمين على التنفيذ بضرورة الإسراع بوتيرة العمل بهذا المشروع الكبير الذى سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق مدينة أسوان، لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل.

و تم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 متر ، فيما جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بمسافة 375 متر لتصل نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع حتى الآن إلى أكثر من 30 % .

مع خلق متنفس ترفيهى لهم بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية .



تغطية مصرف السيل بأسوان



اعمال التغطيه



تغطية مصرف السيل



تغطية مصرف السيل للحد من التلوث



اعمال تغطيه المصرف