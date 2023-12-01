تعرف على اشتراطات الحصول على تدريبات مهنية سريعة بوزارة العمل

كتبت آية دعبس

توفر وزارة العمل من خلال 27 عربة تدريبات متنقلة، و38 مركزا ثابتا على مستوى الجمهورية، تدريبات مهنية متنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل، ودعم جهود الدولة فى خفض معدلات البطالة، ومن بين أنواع تلك التدريبات المهنية "التدريب السريع".

وتشترط وزارة العمل على التدريب السريع على المهن المختلفة من سن 20: 45 سنة.

1- تقديم ما يفيد معرفته بالقراءة والكتابة أو إجراء اختبار عن طريق المديرية المختصة.

2- صورة من المؤهل الدراسي ( إن وجد ) .

3- شهادة قيد من مكتب العمل .

4- ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .

5- إقرار بعدم التحاقه بمدرسة أو منشأة قطاع خاص أو عام أو حكومى .

وتستغرق الدورات التدريبية مدة 4 أشهر، وتُقدم مجانا، من قبل إدارة التدريب المهنى بالمديرية المختصة، علما بأنه فى حالة العمل بأحد المنشآت يمكن إحضار موافقة جهة العمل ولا يمنح المتدرب مكافأة التدريب.

وتمنح وزارة العمل اهتماما بالغا بملف التدريب المهنى، نظرا لأنه أحد أهم أدوات تأهيل الشباب لسوق العمل المحلى والخارجى، ويدعم خطة الدولة فى الوصول إلى النسب العالمية من البطالة بين الشباب، بعد انخفاضها خلال عشر سنوات من 13% إلى 7%، كما أنه ضمن خطة التحول الرقمى فى كافة خدمات الوزارة، فق بدأت الإعداد لنظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث.