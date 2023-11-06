وزارة العمل تُعد لإطلاق منصة رقمية لإتاحة برامج التدريب المهنى "أونلاين"

كتبت آية دعبس

تمنح وزارة العمل اهتماما بالغا بملف التدريب المهنى، نظرا لأنه أحد أهم أدوات تأهيل الشباب لسوق العمل المحلى والخارجى، ويدعم خطة الدولة فى الوصول إلى النسب العالمية من البطالة بين الشباب، بعد انخفاضها خلال عشر سنوات من 13% إلى 7%، كما أنه ضمن خطة التحول الرقمى فى كافة خدمات الوزارة، فق بدأت الإعداد لنظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث، مثل جائحة كورونا فى 2019.

وحول تفاصيل المنصة التعليمية الرقمية للتدريب المهني والتنمية المستمرة، المقرر إتاحة كافة خدماتها للمجتمع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، فور تطويرها، ستشمل نظام تعلم إلكتروني وفصول افتراضية ومحتوى رقمي مطور، كما سيتم تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، لإتاحة الدورات التدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة بحيث يستطيع المتدرب التسجيل على موقع الوزارة في البرنامج التدريبي المتاح وفقاً لاحتياجاته، وتهدف الوزارة بذلك إلى الوصول إلي كافة الأفراد علي مستوي الجمهورية دون التقييد بالانتقال إلي مراكز التدريب المهني، والقيام بتنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي.

كما تُخطط الوزارة خلال الخمسة سنوات المقبلة أن يتم الارتقاء بمنظومة منح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، وتجهيز مراكز جديدة للاختبارات، ووضع معايير القياس وفقاً للمعايير الدولية ، بهدف الاعتراف الدولي بالشهادة، ووضع نظام رقابي يضمن عدم إجتياز الإختبارات إلا لمن توافرت فيه المهارات اللازمة، وإصدارها إلكترونيا ليتسنى الحصول على الخدمة المتاحة الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية.

وتضم الخطة الخمسية لوزارة العمل بشأن محور التدريب، إنشاء 5 مراكز تدريب مهني جديدة بالمحافظات، وتطوير 187 ورشة تدريب في التركيبات الكهربائية، وصيانة الدش والمحمول ،وميكانيكا سيارات، وغيرها، وإنشاء مركز تدريب مهني كنموذج للعمل بالطاقة الشمسية يضم عدد من الورش والمهن والمهارات الازمة لسوق العمل، والتركيز على التدريب على المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي،واستهداف تجهيز 3 وحدات تدريب متنقلة في كل محافظة، ومشاركة القطاع الخاص في التدريب المهني،و مشاركة مراكز التدريب المهني الخاصة في عمليات التدريب طويلة الأجل "تتراوح بين ستة أشهر الى سنة "، والإشراف على برامجها ، ومتابعة تنفيذها بهدف تخريج 27 ألف متدرب في السنة على مهن حديثة ووفقاً لنظام التقييم بالجدارات والمهارات لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل "75 " مركزا منها 38 مركزاً ثابتاً، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة، تقدم 334 ورشة في المراكز الثابتة، وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الأن، بسعة تدريبية 5070 متدرب، ويتم التدريب على "49 مهنة"، وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين خلال العشرة سنوات الماضية 88 ألف و335 متدرب، وذلك فى كافة محافظات الجمهورية تحت إدارة وإشراف مديريات العمل، ووحدات التدريب المتنقلة والمنتشرة في القرى والنجوع، والمُجهزة وفقاً لأحدث التقنيات، إلى جانب الترخيص لمراكز التدريب الخاصة على مستوى الجمهورية لممارسة نشاط التدريب، واعتماد البرامج التدريبية والمناهج، ومشاركة القطاع الخاص، لدعم مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة" مهنتك مستقبلك ".